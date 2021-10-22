Єврокомісію закликали проаналізувати ринок газу

Лідери країн ЄС закликали Єврокомісію вивчити роботу газового ринку регіону через зростання цін на блакитне паливо.

Про це повідомляє російське агентство РІА Новини, посилаючись на висновки саміту на тему енергетики. Саміт обговорював тему зростання цін на газ.