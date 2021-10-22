Польський прем'єр звинуватив Урсулу фон дер Ляйен у шантажі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен в шантажуванні Варшави після того, як Конституційний суд республіки визнав верховенство національного права над європейським, повідомляє Газета.ru.

Таку заяву він зробив в ході виступу в Європарламенті.

«Я не можу примиритися з ситуацією, коли якісь політики шантажують Польщу та загрожують їй» , - сказав Моравецький.

Він зазначив, що відкидає мову погроз і шантажу. За словами прем'єра, така практика стала методом постійного спілкування з деякими членами Євросоюзу. Багато європарламентаріїв негативно висловилися про даний виступ польського політика.

Так, голова Європейської народної партії (ЄНП) Манфреду Вебером, щоб перервати Моравецького, висловив думку, що така заява прем'єра Польщі нібито порадує президента Росії Володимира Путіна.