Фонд держмайна заявив про нову перемогу у справі по заводу "Більшовик"

Фонд держмайна одержав чергову судову перемогу для забезпечення державного контролю над усім майном заводу «Більшовик», повідомляє Укрiнформ.

«20 жовтня 2021 року у судовому засіданні відбувся розгляд заяви компанії, яка намагалася незаконно отримати у власність 5 будівель на території заводу «Більшовик», за результатами якого було відмовлено у задоволенні заяви про перегляд справи за нововиявленими обставинами» , - йдеться в заяві на сайті Фонду держмайна﻿.

Як зазначається, рішення Північного апеляційного суду унеможливило спробу компанії, яка незаконно відчужила будівлі заводу «Більшовик», нівелювати рішення Верховного Суду, котрий раніше визнав протиправним вибуття майна з власності заводу.

«Фонд державного майна продовжує послідовно відстоювати інтереси держави в судах у всіх справах, яких наразі розглядається понад 2 тисячі» , - заявив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

Він додав, що зазначене рішення суду, яке стосується майна заводу «Більшовик», є важливим етапом на шляху до проведення прозорої приватизації цього об’єкта, яка відбудеться вже 27 жовтня.

АО «ПКМЗ» («Більшовик») - перший об’єкт великої приватизації. Аукціон відбудеться 27 жовтня, стартову вартість підприємства встановлено на рівні 1,39 млрд грн. Понад 15 потенційних учасників аукціону отримали доступ до даних про підприємство й розпочали підготовку до торгів.

При цьому 18 жовтня у деяких медіа з'явилися повідомлення, що «суд щодо права власності на п’ять окремих будівель заводу, проданих у 2019 році через «СЕТАМ», все ще триває (справа №910/14858/19)».

У відповідь голова ФДМУ Дмитро Сенниченко заявив, що Верховний Суд повернув згадані цехи до держвласності, і будь-який інший суд змінити цього не може.