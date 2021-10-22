Глави військових відомств США та Данії обговорили РФ

Глава Пентагону Ллойд Остін обговорив в четвер з міністром оборони Данії Тріне Брамсен співробітництво у сфері безпеки та дії Росії в ряді регіонів. Про це йдеться в заяві, опублікованій прессекретарем Пентагону Джоном Кірбі, повідомляє ТАСС.

Остін зустрівся з Брамсен в Брюсселі. Вони "підтвердили міцні двосторонні відносини у сфері оборони між США та Данією", а також обговорили "шляхи поглиблення і розширення оборонного співробітництва". Як уточнив Кірбі, Остін і Брамсен "відзначили загальну стурбованість щодо питань, які впливають на трансатлантичну безпеку, включаючи дії Росії в північній Атлантиці, Балтійському морі та Україні". Міністри "домовилися продовжувати тісну взаємодію з загальних пріоритетів у всьому світі".

Як повідомив Кірбі, Остін також зустрівся в четвер з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Вони обговорили співпрацю в боротьбі проти терористичного угрупування "Ісламська держава" і "підкреслили важливість південного флангу НАТО". Глава Пентагону зазначив, за його твердженням, "потенційно дестабілізуючу роль, яку може грати в Африці шкідливий вплив з боку Китаю та Росії".

Крім того, глава Пентагону і міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі обговорили "двосторонні відносини, взаємодія в боротьбі з тероризмом в Сахелі та продовження співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні". Вони також "розглянули можливості розширення співпраці в кіберпросторі та космосі".