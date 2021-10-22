Pandora Papers: в Еквадорі перевіряють офшори президента

Генеральна прокуратура Еквадору почала попередню перевірку щодо президента країни Гільєрмо Лассо в зв'язку з його згадкою в "Досьє Пандори" (Pandora Papers), повідомляє ТАСС.

За інформацією місцевої газети El Comercio, контрольно-наглядовий орган перевірить наявність можливих порушень податкового законодавства з боку глави держави. Ініціатором перевірки, уточнює El Comercio, став один із суперників Лассо на президентських виборах Яку Перес.

Еквадорська газета El Universo на основі публікації "Досьє Пандори" виступила з твердженням, що Лассо в минулому керував 14 офшорними компаніями, більшість з яких було зареєстровано в панамської юрисдикції. У грудні 2017 року він передав свої активи двом трастам у Південній Дакоті. За три місяці до цього парламент Еквадору схвалив закон, що забороняє державним службовцям тримати активи в податкових притулках.

У відповідь на публікацію ICIJ глава держави визнав, що в минулому дійсно володів такими фірмами, і підкреслив, що негайно позбувся них, про що також повідомлялося раніше публічно.