В Україні припинили роботу два основних виробника кисню

В Україні припинили роботу два основних виробники кисню, Міністерство охорони здоров'я в терміновому порядку шукає альтернативні джерела постачання кисню, повідомляє Ліга.net.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний санлікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу Рада. Він пояснив, що одна з особливостей дельта-варіанту коронавірусу полягає в тому, що у пацієнтів набагато більш висока потреба в кисні, у порівнянні зі звичайним перебігом.

"І дійсно ми бачимо, що навантаження на кисень зараз зростає просто в рази" , – сказав Кузін.

За його словами, в деяких областях виникають проблеми із забезпеченням киснем пацієнтів із COVID-19.

"Два основних виробники кисню, які працюють в країні, зупинилися на регламентні роботи. Тому зараз в екстреному режимі проводиться робота з пошуку альтернативних джерел поставок кисню. І ті перебої, що іноді виникають на рівні областей, вирішуються в ручному режимі" , – розповів Кузін.

За словами головного санлікаря, поки істотного дефіциту кисню немає. У МОЗ сподіваються, що вони знайдуть альтернативних постачальників і вирішать проблему з адекватним забезпеченням киснем.