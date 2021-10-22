Нафтові країни лобіюють зміни у кліматичній доповіді ООН

Деякі з найбільших країн-виробників вугілля, нафти, яловичини та кормів для тварин намагаються позбавити доповідь ООН про клімат результатів, які загрожують їхнім внутрішнім економічним інтересам, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

Як стверджує The Guardian, йдеться про витік десятків тисяч коментарів урядів, корпорацій, наукових та інших осіб щодо проєкту звіту Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК).

Виробники викопного палива, включаючи Австралію, Саудівську Аравію та організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК), лобіюють МГЕЗК, щоб видалити рекомендації, що світові слід відмовитися від викопного палива.

Бразилія та Аргентина, два найбільших у світі виробники яловичини та кормів для тварин, наполягають на тому, щоб видалити повідомлення про кліматичні переваги просування "рослинних" дієт та скорочення споживання м'яса та молочних продуктів.

Автори МГЕЗК можуть відхиляти запропоновані зміни до своїх проєктів, якщо коментарі не підтверджуються науковою літературою.