СБУ затримала співробітників ДБР за провокацію підкупу

Двох співробітників ДБР затримали за провокацію давання хабаря сумою 5 тис. доларів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Як зазначає видання, начальника оперативного відділу та оперативника Центрального апарату ДБР затримали співробітники СБУ "на гарячому" під час передачі грошових коштів. За даними слідства, вони пропонували громадянину України підкупити цією сумою прокурора.

Їм повідомили про підозру по ст. 370 КК (провокація підкупу). Зараз слідчі з'ясовують, хто ще зі співробітників ДБР може бути причетний до цього злочину.

Тим часом в ДБР офіційно підтвердили затримання одного свого співробітника.