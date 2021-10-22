Зривав дахи та зносив дерева: наслідки урагану у Львові

Вчора, 21 жовтня, Львовом пронісся буревій. Найсильніший вітер валив дерева, зривав дахи. Крім цього падали шматки фасадів будівель, повідомляє Clutch.

Так, на вулиці Шевченка через сильний вітер дерево впало на припаркований у дворі будинку автомобіль. Подію зняли камери відеоспостереження.

Також в результаті негоди обвалилася стіна житлового будинку. Уламки впали на тротуар і пробили дах приміщення їдальні.

Львів накрило потужним ураганом

Львів накрило потужним ураганом

У "Львівобленерго" передавати, що через стихію в області були знеструмлені 34 населених пункти.

"енергетики продовжують відновлювати енергопостачання. Однак негода вирує і сильний вітер надалі знеструмлює райони Львова та області. Ліквідація наслідків триває", - йдеться в повідомленні.

Львів накрило потужним ураганом