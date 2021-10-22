Путін заявив, що європейці їздять до РФ робити щеплення "Супутник V"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що громадяни ЄС приїжджають в Росію, щоб вакцинуватися російської COVID-вакциною Sputnik V, а потім у своїх країнах купують липові довідки про вакцинацію.

Відео виступу Путіна опублікував в Telegram телеканал Дощ.

"Приїжджають громадяни європейських країн, роблять тут у нас щеплення Спутніком, а там довідку купують, що вони щеплені Пфайзер. Ну, тому що ... Ну да. Серйозно! Це причому лікарі кажуть, з європейських країн. Ось. Ну вважають, що все-таки Супутник більш надійний, більш безпечний", - розповів Путін.