Викрадених місіонерів на Гаїті погрожують вбити

За інформацією The Guardian Вілсон Джозеф, лідер гаїтянської банди "400 мавозо", яка утримує 17 місіонерів, пригрозив убити їх, якщо його вимоги не будуть виконані, повідомляє Українська правда.

"Я клянусь громом, що якщо я не отримаю те, про що прошу, я потраплю в голови цих американців" , - заявив лідер гаїтянської банди .

Джозеф також погрожував прем'єр-міністру Гаїті Аріелю Генрі та шефу національної поліції Гаїті Леону Шарлю, коли він виступав перед трунами, в яких, як видно, перебували кілька членів його банди, які були нещодавно вбиті. Джозеф сказав, що "плаче водою, але змусить плакати кров'ю".