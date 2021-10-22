США та ЄС засудили перепис Росією населення в Криму

США занепокоєні наміром РФ провести перепис населення у тимчасово окупованому Криму, вважаючи це черговим проявом дій Москви, спрямованих на підрив суверенітету України, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні.

"Ми занепокоєні планом Російської Федерації провести без дозволу України всеросійський перепис населення з 15 жовтня до 14 листопада в окупованому Криму. Перепис населення є ще одним проявом кампанії Росії з підриву суверенітету України" , - заявила вона.

Дипломат наголосила, що США як підписант спільної декларації Кримської платформи підтверджують: Крим - це Україна.

"Сполучені Штати підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо анексію Криму Росією" , - вказала Острієн.

Вона також нагадала, що санкції, пов'язані з Кримом, "залишатимуться чинними, допоки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом".

З відповідною заявою під час засідання Постійної ради ОБСЄ виступив і Євросоюз.

"ЄС засуджує рішення Російської Федерації провести з 15 жовтня до 14 листопада перепис населення на незаконно анексованій українській території Криму та Севастополя, а також розпочати чергову призовну кампанію 1 жовтня" , - йдеться у заяві.

У ЄС закликали Росію припинити всі порушення міжнародного (у тому числі гуманітарного) права.

"Європейський Союз продовжить працювати над мирним припиненням незаконної анексії півострова Росією, як це було підтверджено на першому саміті Міжнародної Кримської платформи 23 серпня" , - зазначається в документі.

Окремо в ЄС привернули увагу до порушень прав людини та основних свобод у тимчасово окупованому Росією Криму: