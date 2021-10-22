Курс валют НБУ на 22 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 22 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 21 октября, понизился до уровня 26.20 за 1 доллар.

Евро подорожал на 1 коп до 30.49 за 1 евро.

Курс рубля упал на 2 коп до 3.68 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 36.15 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 28.53 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 6.62 за 1 польский злотый.