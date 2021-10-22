Число перевірок бізнесу збільшать в шість разів

У наступному році держоргани запланували провести понад 29,9 тис. перевірок підприємств найрізноманітнішої сфери діяльності, що на 25 тис. більше (або в шість разів), ніж було заплановано на 2021-й, випливає з даних Інспекційного порталу, повідомляє UBR.

Примітно, що з самого початку план перевірок на 2021 рік справді передбачав 4,9 тис. перевірок. Але через деякий час чиновники його змінили, додавши ще 38,6 тис. рейдів (їх число виросло до 43,5 тис. перевірок). Тому і свіжий план, ймовірно, "роздують".

Цей річний план розписаний за указом Державної регуляторної служби. На деякі підприємства будуть приходити протягом року різні органи контролю: від Мінекології та Держагентства лісових ресурсів до Пенсійного фонду, КМДА і СБУ.

Звернемо увагу, що цей план не стосується рейдів податківців. План-графік ДПС буде опублікований до 25 грудня. Згаданий план не передбачає і перевірок Фонду соцстрахування, оскільки розклад його візитів розміщується на регіональних порталах.

Разом з тим підприємства можуть відмовитися від таких комплексних перевірок. Потрібно встигнути до 15 листопада, коли план перевірок буде остаточно затверджений (вносити в документ корективи закон забороняє). Звернутися потрібно письмово в Госрегуляторную службу.

Для відмови від перевірок буде одна підстава - наявність помилок в плані щодо підприємства: адреси, тривалості перевірки, назви суб'єкта, ЄДРПОУ або ступеня ризику. Щодо виправлення помилок треба звертатися до органів держконтролю.

Корупція на марші. Як чиновники роздмухують списки

Як зауважив глава руху SaveФОП Сергій Доротич, перше, що спадає на думку при настільки різкому збільшенні планів - бажання контролерів отримати під час рейдів неправомірну вигоду.

За його словами, логіки в такому стрімкому збільшенні контрольних заходів немає. Тим більше на тлі падіння діяльності бізнесу через кризу, коли багато підприємств закриваються. Експерт упевнений, що це - черговий тиск на тих, кого не добив карантин.

Співробітники в колективах хворіють, а це сприяє "недобровільному" порушенню закону. Наприклад, хвороба бухгалтера може викликати "втрату" документів, прострочення за звітами і т.д. Потрібно ламати графіки і шукати заміни. Питань багато, каже глава SaveФОП.

"Після цих неузгодженостей при перевірці держава накладе на бізнес чергові санкції. Процедур, яких потрібно дотримуватися, захмарне число. І відстежити введення нових навіть гарному фахівцю непросто", - зазначив він.

Щодо "роздмухування" старого плану Сергій Доротич каже, що такі списки формуються за результатами уявлень тих чи інших відомств. А ні для кого не секрет, що найприбутковіший бізнес в Україні - це державна влада, каже експерт. А тим більше, додає він, - робота в контролюючих органах, які найчастіше "стоять на неправомірній користі".

"Ці відомства просто подали свої "хотілки", знайшовши якусь аргументацію, щоб залізти в кишеню підприємцю, з якого є ще що взяти. Звичайно, "кілька копійок" піде в бюджет. Але буде зібрана і неправомірна вигода", - вважає Доротич.

Він вважає, що практично жодної перевірки держорганів без хабарів, в тому чи іншому вигляді, не проходить. За його словами, беруть всі: від пожежного до еколога. І ця вигода може бути в різних варіантах: пляшка коньяку або шампанського, а іноді доходить і до більш серйозних хабарів.

"Це завжди залежить від хворої фантазії контролера. Всі такі органи - репресивні, а не сервісні. Тому і пробитися на держслужбу в контрольні органи практично неможливо. Все пов'язано, і всі тримають своїх", - підкреслив Сергій Доротич.

Чиновники перевірятимуть, куди йдуть державні гроші

Керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько висловив думку, що збільшення суб'єктів господарювання, щодо яких будуть здійснюватися планові заходи контролю у 2022 році, прямо пов'язане з наповненням держскарбниці.

"Карантинні заходи і обмеження вимагають значних державних коштів, що в свою чергу збільшує видаткову частину бюджету. Швидше за все, саме з цієї причини кількість запланованих перевірочних заходів може бути збільшена", - говорить він.

Іншими словами, якщо держава і пішла назустріч підприємцям, надаючи їм пільги за рахунок бюджету, то вважає себе цілком уповноваженою посилити перевірки, щоб побачити, куди пішли державні гроші.

При цьому юрист підтвердив можливість відмовитися до 15 листопада з поважних причин від візитів інспекторів.

В такому випадку перевірки будуть проводитися не за комплексним планом заходів державного нагляду (контролю), про який говорилося вище, а згідно з датами в планах кожного окремого "контролера", які були визначені спочатку. Час візитів перевіряючих в них відрізняється.