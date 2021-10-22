Байден запевнив Тайвань в підтримці США у разі нападу КНР

За інформацією телеканалу CNN, американський президент Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати стануть на сторону Тайваню, якщо на острів нападе КНР, повідомляє Газета.ru.

«Так, у нас є таке зобов'язання» , - сказав Байден.

Раніше глава Білого дому заявив, що Вашингтон не хоче холодної війни з Пекіном. Однак США не збираються відступати, підкреслив він.

До цього американський лідер, виступаючи на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном, висловив стурбованість гіперзвуковими ракетами, які випробовує Китай.