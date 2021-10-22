Найбільш низькооплачувані професії в Україні

В Україні менше за всіх заробляють вчителі (середня заробітна плата дорівнює 3300 грн), обслуговуючий персонал готелів і ресторанів, адміністративне обслуговування магазинів і прибиральниці (середня заробітна плата у них - 7800 грн), посудомийниці (8500 грн), різноробочі (середній оклад близько 9000 грн ), няні (11 000 грн), а також перукарі (близько 12 000 грн), повідомляє UBR.

Єдиної причини для такої динаміки заробітних плат немає, кажуть експерти.

"З одного боку, виходить, що є незацікавленість в державній освіті. З іншого, чистота приміщень вважається не найважливішою працею через те, що людині не довелося витрачатися на освіту або бути різноробочим. Щодо нянь, виходить, що на цей вид послуг поки немає високого попиту, тому ринок пропозиції ще не сформований, - зазначив засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

У той же час, додає він, українські няні за межами нашої країни цінуються дорого, так як людські якості і турбота в нашій ментальності на дуже високому рівні. Тому за подібною роботою часто їдуть саме за кордон.

Якщо подивитися на відкриті вакансії в Україні, то в середньому пропозиція по заробітним платам становить 12 000 грн. Справедливості заради з таких розрахунків варто прибрати директорів, ріелторів, комп'ютерних розробників, водіїв-міжнародників і маркетологів, які заробляють більше 20 000 грн.

Відверто низькою вважається зарплата нижче прожиткового мінімуму. Незважаючи на стабільність курсу гривні (з початку року нацвалюта зросла по відношенню до долара більш, ніж на 10%), а також на наявність робочих місць в постковідний рік, вартість життя все одно дорожчає.

У населення не виходить відкладати і накопичувати кошти. Більш того - грошові запаси активно "проїдають". Тому дохід в 6000 на одного, для сім'ї хоча б з двох людей - це мало.

"Дохід на двох по 6000 грн, за умови, що є своє житло, можна вважати прийнятним варіантом життя, але тільки для того, щоб вистачало на мінімальні потреби сім'ї. Якщо при такій заробітній платі ще й житло знімати потрібно, то коштів для існування практично не залишається", - говорить Сароян.

У кого зарплати будуть рости, а хто - зникне

У перспективі п'яти років будуть рости заробітні плати синтетичних професій, помічає експерт.

"Все, що пов'язано з інтернет-діяльністю, буде користуватися попитом. Індустрія ігор затребувана, тобто IT-фахівці продовжать спостерігати тренд зростання заробітних плат. Можливо, приватні послуги будуть рости в ціні. Особистий сервіс. Ті ж няні і психологи будуть затребувані" , - перераховує Сароян.

Поступово для України стає звичним і нормальним користуватися послугами няні і психолога, помічає він. А ось вчителя зароблятимуть більше тільки за допомогою участі в освітніх онлайн програмах, і займаючись репетиторством. На жаль, на державному рівні питання підвищення оплати праці учителів не пріоритетний.

"У наш час прийнято розглядати IT-сектор як найбільш вигідний напрямок, де кожен зможе знайти себе і буде отримувати гідний оклад. Однак потрібно пам'ятати, що таке покоління хтось повинен обслуговувати. А значить, і домашній персонал, і вчителі, і няні, і приватні майстри з пошиття одягу, або створення інтер'єру їм також будуть потрібні", - підкреслив засновник компанії Performance Managment.

Тому важливо пам'ятати, зауважує експерт, що свою затребуваність кожен формує виходячи з особистих навичок самопрезентації та вміння продати свої послуги.

Одночасно з цим, додає він, серед професій, які можуть зникати поступово - водії таксі, далекобійники, бібліотекарі, перекладачі з різних мов.