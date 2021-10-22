22 жовтня – прикмети і що не можна робити в цей день

22 жовтня православна церква згадує одного з дванадцяти апостолів – Якова Алфеєва. Святий був братом євангеліста й апостола Матвія, повідомляє 24 Канал.

Прикмети 22 жовтня

Зранку на Якова дощить – ввечері піде сніг.

Вірили, що після Якова закінчується все осіннє тепло.

Кріт під час морозу землю з нори викидає – до потепління.

Іменини 22 жовтня святкує Яків.

Що не можна робити 22 жовтня