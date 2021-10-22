22 жовтня – прикмети і що не можна робити в цей день
22 жовтня православна церква згадує одного з дванадцяти апостолів – Якова Алфеєва. Святий був братом євангеліста й апостола Матвія, повідомляє 24 Канал.
Прикмети 22 жовтня
- Зранку на Якова дощить – ввечері піде сніг.
- Вірили, що після Якова закінчується все осіннє тепло.
- Кріт під час морозу землю з нори викидає – до потепління.
Іменини 22 жовтня святкує Яків.
Що не можна робити 22 жовтня
- У давнину існував забобон, що цього дня не варто ходити до лікарів, адже усе лікування буде неуспішним.
- Будьте обережними 22 жовтня й "не ловіть ґав", адже небезпека може на вас чатувати.