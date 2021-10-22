Карантинні правила перевезень: як їздив транспорт

Вчора був перший день "транспортного колапсу". 21 жовтня набули чинності нові правила міжобласних перевезень. Виїхати за межі області можна лише з ковід-сертифікатом або тестом, повідомляє Страна UA.

Правда, залізничники зробили послаблення - на електричках можна їздити по-старому, навіть в інші області. Тому люди, у яких немає ковід-паспортів і грошей на тести (експрес-тест на вокзалі можна здати за 350 гривень) їхали на перекладних - з пересадками.

А ось що стосується автобусів, то тут ситуація набагато гірша. За вчорашній день скасували 50-60% рейсів, а сьогодні може бути ще гірше. Люди масово перекинулися до нелегальних перевізників і на бла-бла-кар. У результаті цінники там злетіли втричі.

Пасажиропотік впав на 70%, половину рейсів скасували

З 21 жовтня в Україні набули чинності нові правила міжобласних перевезень.

Проїзд на будь-якому виді транспорту, які курсує між населеними пунктами, розташованими в різних областях (автобусах і маршрутках, потягах, літаках) можливий при наявності таких документів:

Документа про вакцинацію однією дозою вакцини - він підходить тільки для жовтих зон

Внутрішнього або міжнародного ковід-сертифіката про повний курс вакцинації

Негативний тест ПЛР або експрес-тест, зроблені не раніше ніж за 72 години до поїздки

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Причому один з документів повинні мати як пасажири, так і персонал компанії - перевізника. Перевіряти дотримання нових правил уже з ранку 21 жовтня масово вийшли представники Держпродспоживслужби і поліція.

Варто відзначити, що ще напередодні дати "Ч" транспортники збунтувалися. Як розповідав глава Всеукраїнської асоціації автостанцій та Всеукраїнського об'єднання перевізників Ігор Житинський, нові правила рівносильні транспортному колапсу. Адже потрібні довідки не можуть надати навіть водії - багато хто з них не вакциновані і змусити їх зробити дозу практично нереально. Щодо пасажирів теж виникли питання.

"Як натовп людей, яким потрібно їхати, водій може не пустити в автобус, нехай поліція приходить і контролює" , - обурювався Житинський.

18 жовтня, напередодні введення нових правил, перевізники виходили на акцію протесту. І, як розповів Житинський, у Мінінфраструктури їм пообіцяли до середи (тобто 20 жовтня) внести до постанови Кабміну зміни - прибрати пункт про те, що в разі відсутності документів про вакцинацію або ковід-сертифікату в пасажирів, штраф виписується і на компанію-перевізника, і на водія. Але за підсумком нічого не прибрали.

Проте найгірші побоювання перевізників почали підтверджуватися.

"Було дуже багато контролерів - цілі рейди. Для «картинки» вийшли і Держпродспоживслужба, і поліція. І вони відразу ж почали виписувати штрафи водіям, якщо у тих була одна доза. Такі прецеденти були, зокрема, в Чернівецькій області. Тому навіть ті перевізники, які вже вивели техніку на маршрути, почали скасовувати рейси. Але багато зранку відмовилися їхати. За підсумками дня, кількість міжобласних рейсів зменшилася на 50-60%. Річ у тому, що пасажиропотік упав на 70-80%, тобто, завантаженість автобусів була всього 20-30%, а для того, щоб рейс був рентабельним, потрібно заповнити салон хоча б на 65%" , - розповів нам Житинський.

У компанії "Укрпас" заявили, що на Центральному автовокзалі в Києві 21 жовтня через нові правила скасувалося 40% рейсів.

Що було на тих, хто все-таки виїхав?

Перевізники розповідають нам про масу інцидентів.

"Людей не пускали в автобуси без потрібних документів плюс штрафували за відсутність масок - по 170 гривень. У Чернівецькій області зняли з автобуса пасажира-іноземця, який в'їхав з Молдови та прямував до Тернополя. Що йому робити далі, і як потрапити до місця призначення - незрозуміло. Бабусю, яка була на госпіталізації в обласній лікарні, а сьогодні якраз виписалася і намагалася потрапити додому, не пустили в автобус. Старенька розплакалася - грошей на тест у неї не було. Пасажири дзвонили навіть не урядову лінію, але так і не з'ясували - як бути в таких випадках. Зате відповідь знають перевіряючі у Львівській області. Вони в ході рейдів прямо говорили пасажирам - не хочете, щоб вас перевіряли, потрібно їздити на бла-бла-карі" , - розповідає Житинський.

Бла-бла-кар подорожчав утричі

Варто відзначити, що порада "їхати на бла-бла-карі" вже саме на часі. По суті, нелегальні перевізники і бла-бла-кар залишаються чи не єдиним способом дістатися в іншу область для тих українців, хто не вакцинувався. Варіант з тестами розглядають далеко не всі громадяни, адже тест коштує від 350-500 гривень, тобто, може обійтися дорожче, ніж сам квиток на автобус.

"Уже з сьогоднішнього дня нелегали підняли ціни втричі. Те ж саме з бла-бла-каром. Наприклад, маршрут Луцьк-Рівне коштував 70-80 гривень, зараз - 220 гривень з людини" , - каже Житинський.

Однак попит на "неофіційних" перевізників зашкалює.

"На бла-бла-карі ажіотаж, у телеграм-групі "Подорожні Маріуполя" за добу кілька сотень нових учасників" , - пише у Фейсбуці В'ячеслав Твердохліб.

Втім, люди кажуть, що в принципі домовитися і потрапити в автобус без довідки реально, але водії попереджають, що, якщо буде перевірка, штраф платить пасажир. Але багато водіїв бояться, тому що штраф на компанію-перевізника може досягати 170 тисяч. Правда, вчора таких штрафів не виписували, тільки висаджували пасажирів без документів і попереджали водіїв.

Що стосується подальшої роботи, то перевізники кажуть, що не будуть їздити в мінус, і стануть скасовувати рейси в разі низького завантаження. За словами Житинского, в наступну середу перевізники планують пікетувати Кабмін, адже легальні компанії працювати не можуть, а нелегали спокійно їздять.

На електричках можна і без тестів

Що стосується залізничного транспорту, то вчора УЗ оголосила свої власні правила.

Директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що нові правила від Кабміну не поширюються на приміські поїзди, навіть якщо вони перетинають кордони областей.

"Нові правила не поширюються на приміський рух, навіть якщо поїзд перетинає кілька областей, наприклад, з Ніжина до Києва, ми це трактуємо як приміський рух, тому що немає технічної можливості налагоджувати контроль. Тому ми поділяємо далеке сполучення: це "Інтерсіті" та нічні поїзди, а все, що стосується приміського сполучення, то ми поки фокусуємося на масочний режим" , - сказав Перцовський.

Тобто, на електричках їздити як і раніше можна без ковід-сертифікатів і тестів. Деякі пасажири без вакцинації і тестів таким чином добиралися в інші області - на електричках з пересадками. Ті, хто багатший, могли зробити тест прямо на вокзалі і їхати поїздом далекого сполучення.

Але з самого ранку на вокзалі в Києві - стовпотворіння. Біля вагонів вишикувалися величезні черги, так як на вході провідники перевіряли документи. Напередодні введення нових правил УЗ попередила, що потрібно приходити на вокзал раніше. Але люди незадоволені.

Експрес-тест на вокзалі можна було здати за 350 гривень, результат - через 15-30 хвилин. Але були й такі, хто купив квиток заздалегідь, і прийшов за 10 хвилин до відправлення поїзда. А часу на тести вже не залишалося і людей розвертали.