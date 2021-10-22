Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

У четвер котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку спочатку встановили новий річний мінімум на рівні 26,15 гривень на покупку, а потім почали різко зростати.

Як стало відомо пізніше, причиною стало рішення Правління Національного банку залишити облікову ставку незмінною на рівні 8,5%. Інсайд, добутий на ринок, і став причиною виникнення різких коливань, які ще більше посилилися після того, як рішення було офіційно оголошено. Сьогодні спекулянти спробують зіграти на підвищення і використовувати вчорашній рух для подальшого зростання курсу долара. Все буде, як завжди, залежатиме від Національного банку: чи втрутиться регулятор або дозволить котируванням зрости.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,30/26,40 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в четвер змінювалася дуже динамічно. Вранці наявного «американця» продавали по 26,26-26,27 гривень; до 11 години цінник опустили до 26,23-26,24 грн. Як тільки безготівковий долар почав рости, миттєво зреагував і готівковий валютний ринок. Цінники пішли вгору - спочатку поволі, потім швидше, і ввечері долар продавали вже по 26,36-26,37 гривень - на 10 копійок вище ранкових цін і на 13 копійок дорожче денного мінімуму. Сьогодні вранці продажі почнуться з 26,37-26,38 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку. Якщо котирування безготівкового долара відновлять зниження, подешевшає і готівковий «американець». Якщо ж зростання на міжбанку продовжиться, готівковий долар може вирости до 26,40 гривень і вище.

Євро на FOREX в четвер спробував продовжити зростання і піднявся до 1,1666 долара, звідки впав на 48 пунктів, до позначки 1,1618. Вранці п'ятниці він торгується у вузькому діапазоні 1,1620-1,1631 долара. Готівковий євро вчора подорожчав на 13 копійок: вранці його продавали по 30,47-30,50 гривень, а ввечері - вже по 30,60-30,63 гривень. Сьогодні продаж стартує з 30,55-30,57 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX.

Російський рубль в четвер опустився з 70,70 до 71,30 рублів за долар після того, як ціна бареля нафти марки Brent подешевшала відразу на 3 долари. Вранці п'ятниці торгується в діапазоні 71,00-71,15 рублів за долар. Готівковий рубль в столиці подорожчав на одну копійку, до 3,68-3,70 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть по 3,69-3,70 гривні за 10 рублів.