У Рівненській області ліквідовують пожежу на болотах за допомогою квадракоптеров

У Рівненській області рятувальники ліквідовують пожежу у важкодоступній болотистій місцевості за допомогою двох квадрокоптерів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій вранці в п'ятницю.

"Станом на 7 год. 22 жовтня спостерігаються горіння у важкодоступній болотистій місцевості. Локалізація пожежі триває. До гасіння залучено 67 осіб та 21 одиниць техніки, з них від ДСНС 32 людини, 8 одиниць техніки та 2 квадрокоптера" , - зазначено на сайті відомства.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Також наголошується, що 21 жовтня о 16 год.10 хв. між с. Єльне і с. Вежиця Сарненського району горіла суха трава, очерет і гілля на загальній площі близько 50 га.

Як повідомляється, загрози населеним пунктам і лісового масиву немає.