Поліція порушила майже 800 справ за підробку COVID-сертифікатів

У Міністерстві внутрішніх справ України назвали кількість відкритих кримінальних справ за фактом підробки сертифікатів вакцинації. Таких у країні вже майже 800.

Про це написав﻿ міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Facebook.

"Майже 800. Саме стільки кримінальних проваджень розпочато за фактом підробки сертифікатів вакцинації. Тим часом в Україні фіксується найбільша смертність від COVID-19. Тому звертаюся до всіх! Повідомляйте про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170 або за номером 102" , - написав міністр.

Нагадаємо, за виготовлення і збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання - від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.