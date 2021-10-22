Захисна маска Razer надійшла в продаж

Компанія Razer почала продажi високотехнологічної захисної маски Zephyr, яка розроблялася за проектом з кодовою назвою Project Hazel. Придбати новинку можна за орієнтовною ціною 100 доларів США, повідомляє 3Dnews.

Пристрій використовує фільтри класу N95, забезпечуючи високу ефективність. Стверджується, що маска здатна фільтрувати 99% бактерій і 95% часток розміром до 0,3 мікрона, що містяться в повітрі.

Конструкцією передбачено наявність двох втягують вентиляторів, які можуть працювати в двох режимах - зі швидкістю обертання 6200 і 4200 оборотів в хвилину.

зображення Razer

Реалізована багатобарвна підсвічування Razer Chroma RGB з палітрою з 16,8 млн відтінків. Налаштовувати її роботу можна за допомогою супутнього мобільного додатка для смартфона.

зображення Razer

Заряду акумуляторної батареї вистачить на вісім годин роботи без підсвічування з низькою швидкістю обертання вентиляторів і на 3,5 години з підсвічуванням і високою швидкістю обертання вентиляторів. На повну підзарядку через порт USB Type-C потрібно приблизно дві години.

Маска має розміри 181 × 104 × 104 мм і важить близько 206 г. Для підключення до смартфону служить бездротовий зв'язок Bluetooth Low Energy.