Огляд всіх електропікапiв, які запустять у продаж

Про Tesla Cybertruck вже знає кожен, хто цікавиться автомобілями. Можливо, ви чули й про інші електричні пікапи, але у цьому огляді ми зібрали їх усі, повідомляє 24 Канал.

Кількість електричних пікапів продовжує зростати, принаймні в анонсах та презентаціях, хоча фактично жоден покупець ще не отримав жодного такого авто. Поглянемо, на що чекають замовники.

Ford F-150 Lightning

Потужність і крутний момент: 563 к.с., 1050 Нм;

Максимальний запас ходу: 482 км;

Прискорення 0–100 км/год: 4,4 с;

Корисне навантаження: 900 кг;

Буксирування: 4500 т;

Ціна: 40 – 90 тис доларів;

Старт виробництва: весна 2022 року.

Chevrolet Silverado EV

Потужність і крутний момент: н/д;

Максимальний запас ходу: 643 км;

Прискорення 0–100 км/год: н/д;

Корисне навантаження: н/д;

Буксирування: н/д;

Ціна: н/д;

Старт виробництва: до 2025 року, презентація моделі навесні 2022 року.

GMC Hummer EV

Потужність і крутний момент: 1014 к.с., 1500 Нм (на колесах);

Максимальний запас ходу: 482 км;

Прискорення 0–100 км/год: 3 c;

Корисне навантаження: 1000 кг;

Буксирування: 4,6 т;

Ціна: 79 995 – 112 595 доларів;

Старт виробництва: осінь 2021 року (дорожчі комплектації), базова версія моделі доступна з 2024 року.

Безіменний пікап Ram

У липні цього року Stellantis оголосив, що у 2024 році на ринок вийде електричний пікап, не надавши жодної додаткової інформації. Тизерне зображення також не багато розкриває про майбутню новинку.

Tesla Cybertruck

Потужність і крутний момент: 800 к.с. (прибл.), н/д;

Максимальний запас ходу: 804 км;

Прискорення 0–100 км/год: 2,9 c;

Корисне навантаження: н/д;

Буксирування: 6,3 т;

Ціна: 39 900 – 69 900 доларів;

Старт виробництва: кінець 2021 – початок 2022 року (спочатку дорожчі комплектації).

Rivian R1T

Потужність і крутний момент: 750 к.с., 1122 Нм;

Максимальний запас ходу: 643 км;

Прискорення 0–100 км/год: 3 с;

Корисне навантаження: 900 кг;

Буксирування: 5 т;

Ціна: від 67 500 доларів;

Старт виробництва: вересень 2021 року.

Bollinger В2

Потужність і крутний момент: 614 к.с., 905 Нм;

Максимальний запас ходу: 320 км;

Прискорення 0–100 км/год: 4,5

Корисне навантаження: 2,2 т;

Буксирування: 3,4 т;

Ціна: від 125 000 доларів;

Старт виробництва: до кінця 2021 року.

Lordstown Endurance

Потужність і крутний момент: 600 к.с., н/д;

Максимальний запас ходу: 402 км;

Прискорення 0–100 км/год: н/д;

Корисне навантаження: н/д;

Буксирування: 3,6 т;

Ціна: від 52 500 доларів;

Старт виробництва: до кінця 2021 року (може бути відкладений).

Atlis XT

Потужність і крутний момент: 600 к.с., н/д;

Максимальний запас ходу: 804 км;

Прискорення 0–100 км/год: 5 с;

Корисне навантаження: 2,2 т;

Буксирування: 9 т (причіп з “гусячою шиєю” – до 15,8 т);

Ціна: від 45 000 доларів;

Старт виробництва: не визначений.

Fisker Alaska

Про цей пікап практично нічого не відомо, оскільки генеральний директор компанії лиш анонсував його появу з тізерним зображенням у Twitter у лютому цього року. Наразі компанія Fisker зосереджена на запуску свого електричного позашляховика Ocean наступного року, тому пікап, ймовірно, з’явиться на ринку не раніше 2023 року.

Alpha Wolf

Потужність і крутний момент: н/д., н/д;

Максимальний запас ходу: 402 – 442 км;

Прискорення 0–100 км/год: 6.2 с;

Корисне навантаження:н/д;

Буксирування: 1360 кг;

Ціна: 36 – 46 тисяч доларів;

Старт виробництва: 4-й квартал 2023 року.

Alpha Wolf+

Потужність і крутний момент: н/д, н/д;

Максимальний запас ходу: 450 км;

Прискорення 0–100 км/год: 5,9 с;

Корисне навантаження:н/д;

Буксирування: 3 т;

Ціна: 40 – 48 тисяч доларів;

Старт виробництва: не визначений.

Alpha Superwolf

Потужність і крутний момент: н/д, н/д;

Максимальний запас ходу: 482 км;

Прискорення 0–100 км/год: 6,5 с;

Корисне навантаження:н/д;

Буксирування: 3 т;

Ціна: 48 – 56 тис доларів;

Старт виробництва: не визначений.

Fering Pioneer

Потужність і крутний момент: н/д, 600 Нм;

Максимальний запас ходу: 80 км + 6920 км на біодизелі;

Прискорення 0–100 км/год: н/д;

Корисне навантаження:1,5 Т;

Буксирування: н/д;

Ціна: від 207 100 доларів;

Старт виробництва: перша половина 2022 року.

Canoo Anyroad

Потужність і крутний момент: 500+ к.с., н/д;

Максимальний запас ходу: 320+ км;

Прискорення 0–100 км/год: н/д;

Корисне навантаження: 815 кг;

Буксирування: н/д;

Ціна: від 35 тисяч доларів;

Старт виробництва: кінець 2022 року.

Nikola Badger