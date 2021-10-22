Ахтем Сеітаблаєв розлучається з дружиною після 8 років шлюбу

Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв повідомив, що розлучається з дружиною, кінопродюсеркою Іванною Дядюрою. За словами зірки, у подружжя "закінчилися почуття", повідомляє 24 Канал.

Український актор та кінорежисер вперше розповів про розставання. Невідомо, скільки часу колишня пара перебуває у новому статусі. За словами Ахтема Сеітаблаєва, виною всьому почуття, що стали згасати у подружжі. Він важко переживав розлучення.

"Це доволі емоційний момент в житті кожної людини. Непростий момент. Особливо, коли до цього мають відношення діти. Ніколи не можеш бути готовим, що закінчуються почуття… " , – зізнався знаменитість.

Ахтем Сеітаблаєв та Іванна Дядюра / Фото з інстаграму зірки