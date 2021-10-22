Ахтем Сеітаблаєв розлучається з дружиною після 8 років шлюбу
Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв повідомив, що розлучається з дружиною, кінопродюсеркою Іванною Дядюрою. За словами зірки, у подружжя "закінчилися почуття", повідомляє 24 Канал.
Український актор та кінорежисер вперше розповів про розставання. Невідомо, скільки часу колишня пара перебуває у новому статусі. За словами Ахтема Сеітаблаєва, виною всьому почуття, що стали згасати у подружжі. Він важко переживав розлучення.
"Це доволі емоційний момент в житті кожної людини. Непростий момент. Особливо, коли до цього мають відношення діти. Ніколи не можеш бути готовим, що закінчуються почуття… ", – зізнався знаменитість.
"Я сподіваюсь, ми залишимось добрими друзями. І так само будемо тримати в полі зору один одного і за необхідності допомагати. Ми з Іванною справді зробили багато чого, починаючи з телевізійних фільмів, закінчуючи "Хайтармою" і "Кіборгами". Співпраця теж додала, скажімо, до кейса своїх важелів", – додав чоловік.