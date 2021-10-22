Ламінат: як правильно вибрати і для яких будинків він не підходить

Сьогодні ламінатом називають будівельний матеріал або підлогове покриття на основі деревоволокнистих плит високої щільності. Він має ряд переваг, які роблять його популярним: вартість, легкий догляд, простота установки, довговічність, різноманітність кольорів і малюнка, повідомляє Російська газета.

Як вибрати ламінат і які помилки часто відбуваються при його покупці, розповів експерт Кирило Аксьонов.

Що потрібно знати про склад ламінату

Ламінат - це багатошаровий матеріал, який складається з чотирьох шарів. Перший і обов'язковий шар - прозорий захисний або верхній зносостійкий. Він виправдовує свою назву, тому що захищає наступний за ним декоративний шар від стирання і механічного пошкодження. Виготовляється він з паперу, просоченою смолою або парафіном.

Можливий і водостійкий шар з полімерного покриття: він захищає ламінат від цвілі, грибка і підвищує зносостійкість матеріалу. Вважається, що товщина захисного шару безпосередньо впливає на клас зносостійкості ламінату, але тут варто враховувати не тільки цю характеристику, а й інший фактор, наприклад, склад.

Наступний шар - декоративний. Це папір з малюнком, що пройшла спеціальну обробку і просочена особливими препаратами. Як правило, "малюнок" імітує текстуру штучних і природних матеріалів: дерева, каменю, пробки, керамічної плитки або паркету. Цей же шар визначає колірне рішення і дизайн підлогового покриття.

Основний шар, "серцевина" ламінату - це HDF плита, з вирізаним в ній "замком".

Четвертий шар - стабілізуючий шар з крафт-паперу, який перешкоджає деформації ламінату.

Який клас зносостійкості вибрати

Показник класу зносостійкості визначає зносостійкість матеріалу і його довговічність в експлуатації. Головні питання, на які варто відповісти при виборі ламінату: де планується використовувати підлогове покриття і яка прохідність приміщення?

При виборі ламінату слід звертати увагу на другу цифру класу: двійка позначає матеріал для житлових приміщень, а трійка - для нежитлових. Але сьогодні простежується така тенденція, що ламінат "для квартир" поступово витісняється "комерційним". Це відбувається тому, що прохідність в приміщенні може значно збільшитися, відповідно, популярний вибір класів 32 і 33 стає гарантом довговічності експлуатації ламінату. При цьому варто відзначити, що показник класу зносостійкості не може гарантувати захист від механічного впливу, і як результат - подряпин. Показник зносостійкість тестується шляхом тривалого однакового впливу на матеріал.

Серед найпопулярніших класів можна виділити 31 клас. Він підійде для особистого кабінету, спальні. Термін служби такого ламінату в житлових приміщеннях до 15 років. 32 клас підійде для "середньої" прохідністю вітальні, для сімей з дітьми і домашніми тваринами. Термін служби так само до 15 років. 33 клас підійде приміщень з підвищеною прохідністю: для кухні та коридору, офісу. Термін служби до 20 років.

Рада - прибавте + 1 до класу для надійності.

Найпоширеніші помилки при виборі ламінату

Неправильно вибрати клас зносостійкості. Параметр зносостійкості впливає на вартість ламінату. Тому при покупці матеріалу не варто економити, особливо, якщо вибирати підлогове покриття для приміщення з великою прохідністю.

Неправильна товщина. Товщина визначає якість і експлуатаційні властивості ламінату: чим тонше покриття, тим гірше шумоізоляційні показники. Мінімальна товщина ламінату починається від 6 мм, а показник, наприклад, 33 класу зносостійкості може досягати 12 мм.

Неправильно вибрати колірне рішення ламінату. Здавалося б, яка різниця, який колір використовувати в дизайні інтер'єру, але тут важливо пам'ятати, що, якщо ви хочете візуально розширити невелику кімнату, то краще використовувати світлі холодні тони, а якщо хочеться зробити велике приміщення більш затишним, то краще вибирати теплу кольорову гаму .

Переплутати характеристики ламінату: вологостійкий з водостійким. Один з головних ворогів ламінату - це волога. Коли вода потрапляє в стик, то дошки її "вбирають" і матеріал починає "набухати" і руйнуватися. Як наслідок, з'являється деформація підлогового покриття. На ринку є варіанти водостійкого ламінату. Такий матеріал сміливо можна використовувати на кухні.

Заощадити на підкладці. Якісна підкладка не тільки вирівнює бетонну поверхню, але і забезпечує додаткову шумо і теплоізоляцію, пом'якшує ударне навантаження і продовжує термін служби підлогового покриття до 5 років.

Часи клею пройшли: як закріплювати

Сьогодні для кріплення ламелей використовують види замкового з'єднання: lock і click. Принципова їхня відмінність в тому, що lock - це різні модифікації сполуки в шип-паз, коли з одного боку ламелі розташовується шип, а з іншого - паз. А click - це варіанти з'єднання двох відповідних один одному профілів.

Монтаж ламінату в системі замку lock зазвичай виконують дерев'яної (або гумової) киянкою або дерев'яним бруском: фахівець акуратно забиває інструментом шип однієї мостини в паз іншої. Важливо відзначити, що саме фахівець проводить дані роботи, так як монтаж ламінату з системою lock вимагає грамотно розрахованої сили удару інструментом, а це вимагає вправності, досвіду і сформованого професійного досвіду. Недолік такого з'єднання - складність монтажу і труднощі при заміні пошкодженого фрагмента.

Система click простіше у використанні, так як монтаж здійснюється без додаткового інструменту і не вимагає певних здібностей. Ламелі ламінату з'єднуються один з одним під кутом 45 градусів, одна з мостин опускається і замок замикається. Беззаперечні плюси цієї системи: відсутність пошкоджень під час монтажу, можливість демонтажу при необхідності без пошкодження замка стикування.