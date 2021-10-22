Лікар назвав найшкідливіший спосіб приготування пельменів

Лікар і телеведучий Андрій Продеус розповів, який спосіб приготування пельменів є найшкідливішим, повідомляє "Известия".

За словами фахівця, з точки зору здоров'я найшкідливішим способом готувати пельмені є їх жарка.

«Це найогидніший спосіб використання пельменів, тому що ти отримуєш канцерогенний продукт замість пристойного пельменя», - зазначив фахівець.

Продеус також порадив вибирати в магазині продукт, приготований за ГОСТом. Він пояснив, що всі пельмені діляться на категорії, кращими з яких є А і Б. У першому випадку вміст м'яса в них буде не менше 80%, а в другому - від 60 до 80%. Лікар зазначив, що білок у фарші краще засвоюється в порівнянні зі стейком або звичайним шматком м'яса.