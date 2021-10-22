У Єгипті готелям дозволили приймати постояльців без обмежень

Єгипетські готелі відтепер можуть працювати з повним завантаженням і приймати постояльців без обмежень. Про це, з посиланням на міністерство туризму і старожитностей, повідомляє ТАСС.

Після введення обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу відомство відмінило зобов'язання готелів функціонувати тільки з 50% завантаженням. При цьому, як наголошується, як і раніше повинні неухильно дотримуватися запобіжних заходів.

На початку пандемії в березні 2020 року Єгипет закрив авіасполучення з зовнішнім світом, через що туризм повністю зупинився на три місяці. Тільки в червні того року спочатку був відновлений внутрішній туризм при мінімальному завантаженні готелів.

З липня відкрилися кордони для іноземців, і готелям дозволили до 50% збільшити пропускну спроможність. Це обмеження діяло протягом усього цього періоду. Влітку цього року весь персонал у курортних зонах було вакциновано від коронавірусу.