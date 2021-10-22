Нардепи "обмінюються" родичами, влаштовуючи їх помічниками – розслідування

Майже 4,5 мільйона гривень витратили з бюджету за два роки роботи Верховної Ради 9-го скликання на 12 родичів депутатів, які працюють помічниками в інших парламентарів. Це виявили журналісти програми "Схеми", повідомляє Радіо Свобода.

Найбільше - понад 754 000 гривень - за цей час заробила Вікторія Улиганець, дружина "слуги народу", голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики і віце-президента ПАРЄ Олександра Мережка. З січня 2020 року вона працює помічницею за трудовим договором у його колеги по фракції - "слуги народу" Ігоря Марчука.

У середньому, її заробітна плата - 41800 гривень на місяць, але в липні та серпні цього року, завдяки преміям по 50000 гривень, які призначив їй Ігор Марчук, жінка отримала вдвічі більше - майже по 92 000. У коментарі "Схемам" її чоловік Олександр Мережко зазначив, що особисто запропонував свою дружину, разом із іншими кандидатами, колезі як помічницю, але "сподівався, що цього не станеться".

Більше 672 000 гривень за півтора року роботи помічницею депутата заробила й дружина "слуги народу" Олексія Кузнєцова Аліна. З березня 2020 року вона працює за трудовим договором у його колеги по фракції - "слуги народу" та екс-кварталівця Олександра Кабанова. У перший рік роботи на цій посаді зарплата Кузнєцової становила, у середньому, близько 21,5 тисяч гривень на місяць. Однак, із грудня 2020 року Олександр Кабанов підвищив цю суму, попросивши для Кузнєцової вже 47 500 гривень на місяць.

У грудні 2020 року депутат також попросив видати дружині колеги одноразову премію в сумі 52,5 тисячі гривень, тому в той місяць вона отримала більше 100 000 гривень заробітку. "Схеми" поцікавилися в Олександра Кабанова, чому він взяв собі в помічники за трудовим договором саме дружину Олексія Кузнєцова, на що він відповів:

"А що, погано працює? Законом заборонено?" - і додав, що вибрав жінку "за її кваліфікацію".

Ще один родич депутата на посаді помічника заробив вже більше 630 000 гривень - син "слуги народу" Андрія Задорожного Іван. Спочатку Андрій Задорожний хотів оформити його помічником собі: з відповідним поданням він 3 вересня 2019 го звернувся до керівництва Апарату Верховної Ради і попросив встановити для свого сина зарплату в 24 000 гривен на місяць.

Однак, вже через два тижні, 17 вересня, відкликав його. У той же день Іван Задорожний почав працювати помічником за трудовим договором у колеги свого батька - "слуги народу" Андрія Костіна. За два роки на цій посаді він в середньому отримував трохи більше 26 000 гривень на місяць, але в грудні 2020 го, завдяки премії, яку Андрій Костін виділив в тому місяці на нього, заробіток Івана Задорожного склав понад 52000 гривень.

"Іван є сином професійного юриста з дуже відомої юридичної фірми, і для мене це було питанням ділової репутації при виборі помічника-консультанта", - так Андрій Костін пояснював те, чому син однопартійця виявився у нього в помічниках.

При цьому, його дочка Анастасія стала помічницею у Андрія Задорожного, і за два роки роботи на цій посаді теж заробила майже 600 000 гривен. Андрій Костін відмовився відповідати на питання "Схем" про те, домовлявся він зі своїм колегою обмінятися дітьми-помічниками. Тим часом, Андрій Задорожний сказав:

"Ми ж не дурні? Ми ж знаємо, хто до кого пішов працювати? Тому, його влаштував мій син. Мене влаштувала його дочка. А домовленість ... Ну, ясна річ, що немає: не домовлялися".

Понад півмільйона гривень за неповний рік роботи помічницею депутата заробила і дружина члена фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Чорного Ольга Арканова-Чорна. У жовтні 2020 року вона має почала працювати у його колеги - ще одного члена ОТЗЖ Олександра Колтунович. У коментарі "Схемам" Віктор Чорний зазначив, що на призначення дружини на цю посаду аж ніяк не впливав, а сама вона, за його словами, добре знає його колегу, а той - його.

У той же час, Олександр Колтунович в розмові зі "Схемами" сказав, що своїх помічників (зокрема, і Ольгу Арканов-Чорну) не знає:

"Я цих людей деяких, чесно кажучи, навіть в обличчя не бачив. Власне, цю жінку теж ... Я на прізвище знаю, тому що це - керівник Подільської організації ОТЗЖ. А в обличчя я не знайомий. Можливо, візуально десь на з'їзді, але я не знайомий особисто ".

Крім того, Колтунович додав, що йому як депутату взагалі не потрібні помічники, тому що він з ними «не коммуницирует" і "працює сам".

Загалом, "Схеми" нарахували щонайменше 12 родичів депутатів, які працюють помічниками за бюджетні кошти в інших парламентарів. Серед них – 6 дружин, 5 дітей та одна невістка.

Експерти зазначають, що будь-яке призначення родича до державних структур завжди є корупційним ризиком, тому подібні випадки мають перевіряти особливо ретельно. Для цього, наприклад, пропонують аналізувати ефективність роботи цих людей через впровадження для них обов’язкового звітування, щоб у такий спосіб визначати, чи справді помічник є фахівцем у своїй справі та наскільки ефективно відпрацьовує виділені йому державою кошти.