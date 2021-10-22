Помер відомий тренер і експерт каналу "Футбол"
Помер відомий тренер і експерт каналу "Футбол" Сергій Морозов. Йому був 71 рік, повідомляє РБК-Україна.
Про це на своїй Facebook-сторінці написав директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.
"Жахливі новини. Помер Сергій Морозов. Співчуття рідним і близьким", - написав Денисов.
Причина смерті футболіста і тренера поки що не повідомляється.
Біографія Олександра Денисова
Сергій Морозов починав кар'єру як футболіст, він грав у молодіжній команді "Динамо". Також грав за вінницький "Локомотив", "Десну", "Шахтар" Кадіївка, ЦСКА Москва і Команду ГСВГ. Він провів 1 матч за збірну СРСР. У 1972 році у складі "Зорі" став чемпіоном СРСР.
Також тренував гравців ЦСКА Москва, Вінницьку "Ниву", Київського ЦСКА, "Борисфена"," Прикарпаття"," Ворскли "та Черкаського"Дніпра".
Останнім часом Морозов працював експертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Також він коментував матчі на каналі "Україна", з 2008 року.