Помер відомий тренер і експерт каналу "Футбол" Сергій Морозов. Йому був 71 рік, повідомляє РБК-Україна.

Про це на своїй Facebook-сторінці написав директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.

"Жахливі новини. Помер Сергій Морозов. Співчуття рідним і близьким" , - написав Денисов.

Сергій Морозов помер (фото: facebook.com/alexander.denisov1)

Причина смерті футболіста і тренера поки що не повідомляється.

Біографія Олександра Денисова

Сергій Морозов починав кар'єру як футболіст, він грав у молодіжній команді "Динамо". Також грав за вінницький "Локомотив", "Десну", "Шахтар" Кадіївка, ЦСКА Москва і Команду ГСВГ. Він провів 1 матч за збірну СРСР. У 1972 році у складі "Зорі" став чемпіоном СРСР.

Також тренував гравців ЦСКА Москва, Вінницьку "Ниву", Київського ЦСКА, "Борисфена"," Прикарпаття"," Ворскли "та Черкаського"Дніпра".

Останнім часом Морозов працював експертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Також він коментував матчі на каналі "Україна", з 2008 року.