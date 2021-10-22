Instagram представив довгоочікувану функцію для комп'ютерів

Instagram випустив оновлення для тих, хто сидить в популярній соціальній мережі через комп'ютер, повідомляє Life.

Про це йдеться на сторінці соцмережі в "Твіттері".

Тепер користувачі зможуть публікувати фотографії і відеоролики тривалістю до однієї хвилини прямо в браузері ПК.

"Ми раді нарешті почати його використання. Тепер ви можете розміщувати фото і відео тривалістю до хвилини через браузер безпосередньо в Instagram", - підкреслюється в статті.

Варто зазначити, що до цього публікувати контент можна було лише за допомогою програми Instagram, а в браузері користувачі могли лише переглядати фото і відео з соцмережі. Нагадаємо, про те, що соцмережа почала тестування цього оновлення, було оголошено десять днів тому.