Соцмережу Трампа зламали ще до запуску

Соцмережу Трампа TRUTH Social зламали через кілька годин після того, як він оголосив про її майбутній запуск, повідомляє Telegram-канал "RT на русском".

Напередодні колишній президент США розповів, що створює медіагрупу Trump Media & Technology Group і соцмережу. TRUTH Social запуститься в бета-версії в листопаді, а повноцінну роботу почне наступного року.

Однак того ж дня люди змогли зареєструватися в соцмережі.

Як написав репортер The Washington Post Дрю Харвелл, отримати доступ до ще закритої соцмережі вони змогли через загальнодоступне посилання. Він також повідомив, що акаунт Трампа в TRUTH Social зламали, розмістивши на його сторінці зображення свині.

TRUTH Social повинна була стати альтернативою соцмережам, які забанили Трампа в січні 2021 року.