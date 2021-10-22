Соцмережу Трампа зламали ще до запуску

Соцмережу Трампа зламали ще до запуску

Соцмережу Трампа TRUTH Social зламали через кілька годин після того, як він оголосив про її майбутній запуск, повідомляє Telegram-канал "RT на русском".

Напередодні колишній президент США розповів, що створює медіагрупу Trump Media & Technology Group і соцмережу. TRUTH Social запуститься в бета-версії в листопаді, а повноцінну роботу почне наступного року.

Однак того ж дня люди змогли зареєструватися в соцмережі.

Як написав репортер The Washington Post Дрю Харвелл, отримати доступ до ще закритої соцмережі вони змогли через загальнодоступне посилання. Він також повідомив, що акаунт Трампа в TRUTH Social зламали, розмістивши на його сторінці зображення свині.

TRUTH Social повинна була стати альтернативою соцмережам, які забанили Трампа в січні 2021 року.

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