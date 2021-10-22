На Полтавщині померла дівчинка, на яку в дитсадку впало дерево

У лікарні Кременчука померла 4-річна дівчинка, яка постраждала в результаті падіння дерева в дитячому саду. Про це, посилаючись на управління Нацполіціі Полтавської області, повідомляє Новое время.

Крім загиблої дівчинки, у результаті падіння дерева постраждали також 5-річний хлопчик і їх вихователька.

Усього ж на момент події на подвір'ї дитсадка знаходилося 18 дітей.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.