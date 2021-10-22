У США відбудеться перша в світі гонка безпілотних авто

23 жовтня вперше в історії Indianapolis 500, найстарішої діючої гоночної траси США, відбудеться змагання автомобілів на автопілоті. Все по-справжньому: за гонкою спостерігатимуть глядачі, а переможець отримає приз в 1 мільйон доларів, повідомляє РБК-Украина.

Автономні автомобілі для цієї гонки готували студенти і викладачі університетів з дев'яти країн. Формули будуть управлятися численними комп'ютерними системами, камерами і лідарними датчиками.

Всі команди будуть змагатися на прототипах Dallara II-15 Indy Lights, а дистанція гонки складе 20 кіл. Фактично, ні в одному зі спортивних прототипів немає навіть місця для водія.

Після двох років розробки і тестування 10 команд з 21 університету та з дев'яти країн змагатимуться за головний приз в розмірі 1 мільйона доларів. Очікується, що формули будуть досягати 200-220 км/год, а середня швидкість руху по трасі перевищить 160 км/год.

Політики і знаменитості Індіани, в тому числі губернатор Ерік Холкомб, сенатор Тодд Янг, мер Індіанаполіса Джо Хогсетт, а також офіційні особи великих виробників обладнання для автономного водіння і більше 400 старшокласників з усієї Індіани будуть присутні на заході. Гонку може відвідати будь-який бажаючий. Квитки коштують 10 доларів.

Відзначимо, що Indy Autonomous Challenge - це не перші змагання автономних машин. Ще в 2004 році в пустелі Каліфорнії проводився конкурс перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA), на якому були зібрані прототипи зразків військової техніки. У Європі в 2016-2020 роках регулярно проводилися рекордні заїзди машин на автопілоті. На сьогодні світовий рекорд швидкості автономного автомобіля становить 282,4 км/год.

Однак Indy Autonomous Challenge на трасі Індіанаполіс стане першою в світі справжньою гонкою - на омологованiї трасі, з глядачами і серйозним призовим фондом.