Сигаретний дим псує зір: дослідження

Про те, що сигаретний дим шкідливий, відомо всім і давно. Однак, як показують дослідження, не всі нюанси шкоди враховуємо ми в повсякденному житті. Коли закурює чергову цигарку. А даремно, повідомляє Российская газета.

Вчені з Японського фармацевтичного університету провели дослідження про негативний вплив сигаретного диму на очі людини. З'ясували, що тютюновий дим пошкоджує не тільки сітківку, очний нерв і кришталик, але і рогівку очей.

Автор досліджень Ватару Оцу стверджує, що у активних курців часто розвивається синдром сухого ока. В цьому випадку відбувається почервоніння очей, їх зневоднення і скорочується захисна функція. Під час контакту епітелію рогівки з тютюновим димом відбувається накопичення іонів заліза на рогівці, що вбиває клітини епітелію.

У лабораторних умовах учені впливали на культуру клітин сигаретним димом. Через добу у більшій частині клітин була пошкоджена мембрана, скупчилася велика кількість іонів заліза в тканинах і порушений процес клітинного ділення.

В результаті досліджень було з'ясовано, що пасивні курці страждають не менше активних. З метою захисту рогівки ока в умовах тютюнового диму вчені виявили хімічну речовину, яка перешкоджає накопиченню заліза на рогівці. Це сприяє захисту органів зору.