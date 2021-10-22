ЄС розпочне активніше боротися з фейками про вакцинацію

Євросоюз планує активніше боротися з дезінформацією про вакцинацію у зв'язку з тим, що ситуація з пандемією в деяких країнах ЄС як і раніше залишається складною, повідомляє Deutsche Welle.

Про це йдеться в заяві лідерів країн ЄС за підсумками першого дня саміту в ніч на п'ятницю, 22 жовтня.

Учасники саміту в Брюсселі відзначили, що завдяки кампанії по вакцинації проти коронавірусу в Європі вдалося досягти значного прогресу в боротьбі з пандемією. Однак в деяких країнах ситуація залишається дуже серйозною. Так, в Румунії, де повністю щеплено лише близько третини населення, 14-денний показник нових випадків заражень на 100 тисяч населення сягнув 1000.

Своєю чергою, лідери держав і урядів ЄС закликали й надалі координувати заходи з контролю тих, хто в'їжджає на територію Євросоюзу і переміщень між європейськими країнами. Також в спільній заяві йдеться про те, що необхідно сприяти підготовці до можливих криз подібного роду в майбутньому. Крім того, потрібно усунути перешкоди на шляху поставки вакцин найбільш нужденним країнам у всьому світі.

Дводенний саміт ЄС відкрився в четвер, 21 жовтня, в Брюсселі. У перший день його учасники, серед іншого, обговорюють проблему різкого зростання цін на енергоносії, зокрема на газ. У п'ятницю в центрі уваги глав держав і урядів країн Євросоюзу виявляться міграційна політика та цифрові технології.