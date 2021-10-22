У Росії стався вибух на заводі з виробництва пороху
Вибух і пожежа сталися вранці в п'ятницю, 22 жовтня, в пороховому цеху ФДУП "Еластик" в Рязанській області в Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"За попередніми даними, постраждали 17 осіб. З них сім загинули, один госпіталізований. Доля дев'яти осіб залишається невідома", - сказали журналістам у прес-службі МНС РФ.
У МНС додали, що на місці події задіяно понад 170 осіб і близько 50 одиниць техніки. Площа пожежі - 160 квадратів. Наразі відкрите горіння ліквідовано.
Серед основних версій того, що сталося - порушення технологічних процесів.
"Розглядаються різні версії події, проте основні - порушення технологічних процесів і техніки безпеки при поводженні з легкозаймистими речовинами та коротке замикання", - сказало джерело.
За інформацією з сайту підприємства, ФДУП "Завод синтетичних волокон "Еластик" віднесено до числа стратегічних.