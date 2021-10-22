Ціна на газ в Європі опустилася до $1050

Ціна листопадових ф'ючерсів на газ в Європі на відкритті торгів в п'ятницю перебуває на рівні приблизно 1050 доларів за 1 тисячу кубометрів, свідчать дані на ICE Futures, повідомляє РИА Новости.

Вартість листопадових ф'ючерсів на газ за індексом голландського TTF, найліквіднішого європейського хаба, на відкритті торгів становила 1048,3 долара за тисячу кубометрів, протягом півгодини торгів практично не змінювалася, на 9:39 перебувала на рівні майже 1050 доларів, нижче розрахункової ціни четверга на 1%.

Динаміка ф'ючерсів вважається на біржі від розрахункової ціни попереднього торгового дня. У четвер торги закрилися на рівні тисячі п'ятьдесят-три долари за тисячу кубометрів, а розрахункова ціна трохи перевищила 1060 доларів.

Ціни на газ в Європі різко зросли в останні місяці. Ще на початку серпня розрахункова ціна найближчого ф'ючерсу за індексом голландського TTF становила близько 515 доларів за тисячу кубометрів, а до кінця вересня показник виріс більш ніж удвічі. При цьому з 6 жовтня, досягнувши історичного максимуму в 1937 доларів за тисячу кубометрів, ціни на газ почали знижуватися.

Експерти пов'язують зростання цін на газ в Європі з декількома факторами: низьким рівнем заповнювання європейських підземних сховищ газу (ПСГ), обмеженням пропозиції з боку основних постачальників і високим попитом на ЗПГ в Азії.