Третьякову відсторонили від п'яти засідань ВР за висловлювання про Полякова

Регламентний Комітет Верховної Ради в п'ятницю, 22 жовтня, після довгих зволікань проголосував за відсторонення нардепа Галини Третьякової від участі в засіданнях Ради на п'ять пленарних днів, повідомляє Ділова столиця.

Причина — образливі висловлювання Третьякової з приводу смерті депутата Антона Полякова.

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня помер народний депутат, член депутатської групи "За Майбутнє" Антон Поляков. У прокуратурі заявили, що, згідно із результатами розтину, смерть наступила в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Нардеп Галина Третьякова в партійному чаті написала про смерть Полякова:

"Одним ворогом менше".

Про те, щоб зняти її з посади голови Комітету, мови поки не йде.