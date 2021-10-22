Військові з Британії, що катували мирних жителів, уникли покарання

Британські військовослужбовці, що служили в Іраку з 2003-го по 2009 рік, уникли покарання за цілий ряд злочинів проти людяності. Солдат звинувачували в масових тортурах, побитті та викраденнях. Однак, слідчі Великобританії закрили всі кримінальні справи та не залучили жодного військовослужбовця до відповідальності. Про це, посилаючись на західні ЗМІ, повідомляє Лента.Ру.

Жодна з 1291 справи не закінчилася судовими переслідуваннями чи тюремними термінами. Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що деякі звинувачення були справедливі. Однак, здебільшого на них не знайшлося доказів.

Громадяни Іраку і міжнародні правозахисники звинувачують британських солдатів в довільних затриманнях "підозрілих осіб" - як правило, простих мирних жителів Іраку - і застосуванні до них фізичних і моральних тортур.

Загальна кількість порушень прав людини, за твердженнями заявників, перевищувало 1300 випадки. 280 з них привели до смерті потерпілих.