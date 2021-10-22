Українця оштрафували за поліцейську розмальовку автомобіля

У Бердянську правоохоронці виявили ВАЗ-2106, який з вигляду нагадував поліцейський автомобіль. На власника правоохоронці склали протокол й оштрафували, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Про це пише Бердянський районний відділ поліції ГУНП в Запорізькій області.

Так, машину зафіксували поліцейські під час патрулювання міста у середу, 20 жовтня.

Вони встановили, що автомобіль ВАЗ-2106 з незаконним використанням найменування поліції.

Тому власника авто оштрафували. Зазначається, що водієм вказаного транспортного засобу виявився місцевий 1999 року народження.

"Молодий чоловік пояснив, що не знав про передбачену адміністративну відповідальність за використання найменування та ознак належності до Нацполіції України" , – пояснили правоохоронці.

Також згідно з пунктом 30.7 ПДР, забороняється наносити на зовнішні поверхні транспортних засобів зображення чи написи, що збігаються з кольорографічними схемами, розпізнавальними знаками чи написами транспортних засобів оперативних і спеціальних служб, передбаченими ДСТУ 3849:2018.