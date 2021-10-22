Єрмак обговорив з Нуланд її візит до Москви
Голова Офісу президента Андрій Єрмак і заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд поговорили до та після її візиту до Росії. Про це голова ОП розповів у п'ятницю, 22 жовтня, повідомляє Корреспондент.
Представники ОП і Держдепу обговорили посилення підтримки США для врегулювання ситуації на Донбасі.
"Поговорив з Вікторією Нуланд. Обговорили підсумки її недавнього візиту в Росію і координували наші подальші спільні зусилля по врегулюванню ситуації на Донбасі", - написав Єрмак в Twitter.
У свою чергу, Нуланд назвала розмова з Єрмаком
"хорошим".
"Добре поговорили сьогодні з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком про моє недавній візит в Москву і про те, щоб посилити підтримку США для повного виконання Мінських угод і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - написала Нуланд в Twitter.