Єрмак обговорив з Нуланд її візит до Москви

Голова Офісу президента Андрій Єрмак і заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд поговорили до та після її візиту до Росії. Про це голова ОП розповів у п'ятницю, 22 жовтня, повідомляє Корреспондент.

Представники ОП і Держдепу обговорили посилення підтримки США для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Поговорив з Вікторією Нуланд. Обговорили підсумки її недавнього візиту в Росію і координували наші подальші спільні зусилля по врегулюванню ситуації на Донбасі", - написав Єрмак в Twitter.

У свою чергу, Нуланд назвала розмова з Єрмаком "хорошим".