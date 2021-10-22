Україна наздоганяє Росію в рейтингу УЄФА

Чергові матчі єврокубків на цьому тижні внесли зміни в таблицю коефіцієнтів УЄФА, повідомляє Обозреватель.

Гостьова перемога "Зорі" над болгарським ЦСКА дозволила Україні набрати чергові очки і наблизитися до Росії. Наші залишаються на 11-му місці в Європі, а ось росіяни втратили дві позиції, опустившись з восьмої на 10-ю.

"Шахтар" і "Динамо" поступилися в Лізі чемпіонів, а "Зоря" після двох поразок у Лізі конференцій виграла в Софії, поповнивши скарбничку українських клубів. У Росії ж все три клуби програли: "Зеніт" – "Ювентусу", "Спартак" – "Лестеру", "Локомотив" – "Галатасараю". Таким чином, Україна за останні п'ять сезонів набрала рівно 31 бал. Відставання від російських команд скоротилося й становить 0,682 очка.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 22 жовтня. Джерело: Terrikon

В межах досяжності знаходиться Шотландія (32,100), а ось до Австрії (34,050) найближчим часом не вдасться дістатися. На верху таблиці зі значним відривом від переслідувачів розташовуються Англія і Іспанія, за ними – Італія і Німеччина. Цей квартет представляють на євроарені по сім клубів.