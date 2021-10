Оцінено ефективність вакцинації від COVID-19 серед підлітків

Дослідники з Ізраїлю і США показали, що вакцинація препаратом Pfizer скоротило у підлітків ризик заразитися коронавірусною інфекцією на 90 відсотків, повідомляє Лента.ру.

Стаття фахівців опублікована в The New England Journal of Medicine.

Вчені з дослідницького інституту "Клали" спільно з американськими колегами проаналізували дані про здоров'я більш ніж 94 тисячі ізраїльських підлітків у віці від 12 до 18 років, які отримали дві дози вакцини з 8 червня по 14 вересня 2021 року. Протягом цього періоду, відзначають дослідники, 95 відсотків заражень були пов'язані з дельта-варіантом коронавірусу. До контрольної групи було включено таку ж кількість невакцинованих підлітків.

З'ясувалося, що у повністю вакцинованих підлітків ризик зараження вакцинація знижувала на 90 відсотків. При отриманні лише першої дози вакцини ці показники становили 57 і 59 відсотків відповідно через 14-20 днів після введення, і 82 і 66 відсотків через 21-27 днів. Оцінити ефективність захисту від важкого COVID-19, госпіталізації та смерті дослідникам не дозволила нестача даних - подібні випадки серед підлітків були досить рідкісними.