Шмигаль заперечує тиск на ЗМІ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що з боку уряду ніколи не здійснювався тиск на засоби масової інформації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Шмигаль відповів на питання, що стосується ситуації навколо телеканалу "UA: Перший" в ході години запитань до уряду у ВР.

"Урядом жодного разу не здійснювалося, не здійснюється і не буде здійснюватися будь-який тиск на засоби масової інформації" , - сказав він.

Раніше журналістка, ведуча ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента в здійсненні політичного тиску на журналістів редакції шоу.

У Facebook вона написала, що вказаний тиск здійснюється у вигляді контролю з боку ОП за присутністю нардепів від "Слуги народу" на ефірах програми, а також у висуванні ультиматумів щодо їх участі.