Ковід може не зникнути ніколи - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що коронавірус може стати епідемічною хворобою, як грип. Про це він заявив у п'ятницю, 22 жовтня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Корреспондент.

"Усіх цікавить відповідь на питання: коли це все закінчиться. Неприємна новина в тому, що ковід може не зникнути ніколи. Хороша - ми можемо повернутися до нормального життя з циркуляцією вірусу серед нас" , - сказав Ляшко.

За його словами, коронавірус стане епідемічною хворобою.

Також Ляшко розповів про масштаби захворюваності. За його словами, кожні 2-3 тижні кількість випадків коронавірусу подвоюється.

"Цього разу крива захворюваності стрімко зростає, кожні 2-3 тижні кількість випадків COVID-19 подвоюється" , - заявив він. ﻿

За його словами, кількість дзвінків на 103 вже встановила історичний рекорд. Також встановлено історичний максимум кількості виїздів бригад "швидкої" і кількості госпіталізацій.