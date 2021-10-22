General Motor представив новий пікап GMC Sierra

Американський концерн GM продовжує планове оновлення моделей своїх брендів. Після прем'єри нового пікапа Chevrolet Silverado 1500 прийшов час представити споріднений GMC Sierra 1500, повідомляє Обозреватель.

Нове покоління моделі радикально відрізняється не тільки від попередника, але і від родичів по концерну. GMC Sierra 1500 отримав повністю оригінальний дизайн як екстер'єру, так і інтер'єру (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Нове покоління GMC Sierra 1500 радикально відрізняється не тільки від попередника, але і від родичів по концерну. Джерело: General Motors

Стилісти повністю переробили вигляд моделі, представивши абсолютно нове прочитання фірмового облицювання радіатора. Вона стала більш "інтелігентної", але не менш виразною. Це ж стосується головної оптики з анімованими індикаторами поворотів.

Для моделі підготували кілька потужних і тяговиті моторів. Базова версія оснащується 4-циліндровим турбомотором об'ємом 2,7 л. Він видає "на-гора" 314 к.с. і 569 Нм. У парі з ним працює модернізований з урахуванням збільшеного моменту 8-ступіневий "автомат".

Любителі "великих блоків" можуть вибирати між 5,3-літровим V8 потужністю 360 к.с. і 426-сильним двигуном об'ємом 6,2 літра. А ось у шанувальників дизельних моторів тільки один варіант для покупки – 3-літрова рядна турбована "шістка" потужністю 281 к.с., момент якої досягає 623 Нм. Всі три мотори йдуть в комплекті з 10-ступеневою АКП.

У новому сімействі з'явилася топова версія Denali Ultimate. Вона отримала шкіряну обробку салону, вставки з дерева, аудіосистему Bose, 22-дюймові диски і чорний хромований декор. Під капотом новинки – V8 6.2. Крім того, вперше для моделі пропонується "автопілот" Super Cruise, який може використовуватися на магістралях США і Канади.

Для тих, хто не може собі уявити життя без бездорожних пригод підготували версію AT4X з V8 6.2. Джерело: General Motors

Для тих, хто не може собі уявити життя без бездорожних пригод підготували версію AT4X з V8 6.2. Вона відрізняється посиленою підвіскою з новими пружинами та амортизаторами Multimatic DSSV. Хід передньої підвіски збільшений на 50 мм, задній - на 25 мм, а дорожній просвіт досягає 276 мм. Також в арсеналі моделі є електронно кероване блокування міжколісних диференціалів, додатковий захист знизу і позашляховий режим системи Terrain Mode, що дозволяє рухатися по бездоріжжю з мінімальною швидкістю.

В арсеналі моделі є блокування міжколісних диференціалів, додатковий захист знизу і позашляховий режим системи Terrain Mode. Джерело: General Motors

У салоні з'явилася абсолютно нова цифрова приладова панель з горизонтально орієнтованою архітектурою. Вся оперативна інформація передається на 12,3-дюймову шкалу приладів, а інфо-розважальна система має широкоформатний дисплей діагоналлю 13,4 дюйма. За опцію можна замовити 15-дюймовий проєкційний екран і електропривод керма.

У салоні з'явилася абсолютно нова цифрова приладова панель з горизонтально орієнтованою архітектурою. Джерело: General Motors

У дорогих версіях спереду встановлені два індивідуальних крісла, а селектор КП знаходиться на трансмісивному тунелі між ними. У версіях з тримісним "диваном" важіль КП знаходиться на рульовій колонці.

У дилерів новий GMC Sierra 1500 з'являться на початку майбутнього року. Покупці зможуть вибирати між трьома варіантами кабіни. Вартість базової версії Pro починається з позначки в $32 500, а топова Denali Ultimate обійдеться мінімум в $80 тисяч.