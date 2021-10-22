За помилки у санкціях РНБО правоохоронці понесли покарання - Монастирський

За помилки у санкціях РНБО щодо кримінальних авторитетів звільнили керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у відповідь на питання нардепа Олексія Гончаренка.

За словами Монастирського, в рішенні РНБО дійсно були технічні помилки. Зокрема, в латиниці - деякі літери не відповідали даним, були в паспортах, також неправильно були вказані дати народження і громадянство осіб.

Він додав, що оновлені дані вже були передані в Нацбанк, щоб заблокувати рахунки цих кримінальних авторитетів. А після проведення внутрішнього розслідування звільнили низку осіб, зокрема, керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Раніше була оприлюднена інформація, що через помилки були покарані 108 осіб.