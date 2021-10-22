Названо найдорожчий автомобільний бренд

Дві автомобільні марки увійшли до Топ-10 найдорожчих компаній світу. Рейтинг кращих світових брендів щорічно складає консалтингова компанія Interbrand, і в даному випадку мова йде про вартість бренду, а не його капіталізації, повідомляє Судово-юридична газета.

Японський виробник Toyota займає 7-е місце з оцінкою в 54,107 мільярда доларів, що на 5% більше, ніж у 2020 році. На восьмому місці йде Mercedes-Benz - 50,866 мільярда, при зростанні на 3%. Третє місце серед автомобільних компаній займає BMW, яка також займає 12-у позицію в загальному рейтингу з ціною 41,631 мільярда доларів (+ 5% за 1 рік).

Очолює список Apple (408,251 млрд доларів, + 26% за рік), за ними слідують Amazon (249,249 млрд доларів, + 24%), Microsoft (210,191 млрд доларів, + 27%), Google (196,811 млрд доларів, + 19%) і Samsung (74,635 млрд доларів, + 20%).

Всього в ТОП-100 брендів входять 15 виробників автомобілів. Крім згаданих, це Tesla (36,27 млрд доларів, + 184%, 14 місце), Honda (21,315 млрд доларів, -2%, 25 місце), Hyundai (15,168 млрд доларів, + 6%, 35 місце), Audi ( 13,474 млрд доларів, + 8%, 46 місце), Volkswagen (13,423 млрд доларів, + 9%, 47 місце), Ford (12,861 млрд доларів, + 2%, 52 місце), Porsche (11,739 млрд доларів, + 4%, 58 місце), Nissan (11,131 млрд доларів, + 5%, 59 місце), Ferrari (7,16 млрд доларів, + 12%, 76 місце), Kia (6,087 млрд доларів, + 4%, 86 місце), Mini ( 5,231 млрд доларів, + 5%, 96 місце), Land Rover (5,088 млрд доларів, + 0%, 98 місце).

Цікаво, що раніше аналогічний рейтинг публікувала інша компанія - Brand Finance. На першому місці серед марок автомобілів виявився Mercedes-Benz, на другому - Toyota, на третьому - Volkswagen, на четвертому - BMW.