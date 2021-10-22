Користь петрушки і кропу, кінзи і шпинату для організму

У зелені міститься безліч незамінних нутрієнтів, вона корисна для людей, схильних до підвищеного артеріального тиску, а також є корисним інгредієнтом для тих, хто хоче схуднути. Про це розповіла лікар Оксана Михалева, повідомляє "Известия".

За словами експерта, зелень багата незамінними нутрієнтами, такими як біофлавоноїди, аскорбінова кислота, в-каротини. Вони є хорошими джерелами харчових волокон, багатьох вітамінів і мікроелементів (магній, калій, залізо).

Шпинат

Шпинат багатий фолатами (вітамін В9), вітамінами А і К, містить також лютеїн, сапонін і оксалати.

«Вживання шпинату знижує ризик розвитку раку підшлункової залози і серцево-судинних захворювань, покращує функцію ендотелію судин і знижує артеріальний тиск. У шпинаті високий вміст глюкозинолатів, які розпадаються при гідролізі до біологічно активних ізотіоціанатів, а вони грають роль в захисті від канцерогенезу (розвитку раку) », - сказала Михальова.

Шпинат також містить індол-3-карбінол, який впливає на метаболізм естрогену у жінок - це може захистити організм від пов'язаних з естрогенами ракових захворювань, таких як рак молочної залози і рак ендометрія.

Кріп

Кріп багатий на вітаміни С, РР, Р, Е, В1, В2, В6, бета-каротином, фолієвою кислотою (вітамін В9); мінералами - калієм, марганцем, міддю, цинком, кальцієм, фосфором і залізом; біологічно активними речовинами - хлорофілом, лютеїн, віолексантіном, а також флавоноїди, такими як кепферол і вікенін, і монотерпенов - карвон, лімоненом і анетофураном, азотистими сполуками.

Петрушка

Петрушка, своєю чергою, містить у великій кількості вітамін К, який необхідний для підвищення мінеральної щільності кісток, профілактики атеросклерозу і бере участь в процесах згортання крові. Ця зелень також містить велику кількість вітаміну С, необхідного для імунітету, а також для синтезу колагену для підтримки здоров'я шкіри і кісток.

Вітамін А, що міститься в петрушці в великій кількості, спільно з лютеином і зеоксантіном, допомагають запобігти захворюванням очей, таких як катаракта і дегенерація жовтої плями (це основні причини вікової втрати зору). З мікроелементів петрушка містить мідь, марганець, залізо, вони беруть участь в кровотворенні і обмінних процесах.

Кінза

Кінза багата клітковиною, ефірними маслами, биофлавоноидами (кверцетин, кемпферол, рамнетін і апигенин), мінеральними речовинами (калій, кальцій, марганець, залізо і магній) вітамінами (А, С, К і групи В). Ефірні олії кінзи містять борнеол і ліналол, які допомагають травленню і цілюще впливають на функцію печінки.

Кінза на відміну від інших видів зелені, багата кальцієм, що сприятливо впливає на кісткову тканину.