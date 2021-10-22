Коли міняти гуму на зимову: поради автомобілістам

Кожен відповідальний автомобіліст уважно стежить за датами зміни шин автомобіля. Одягнена не по погоді шина швидше зношується, а також збільшує ризик виникнення аварії. Зимові шини відрізняються від літніх більш м'яким матеріалом і глибоким малюнком протектора, повідомляє УНІАН.

Чому важливо міняти шини вчасно

Деякі водії легковажно ставляться до зміни шин і продовжують їздити на літній гумі до нового року. Несвоєчасна зміна шин може призвести до ДТП. Крім того, такий водій може отримати штраф.

Літня шина стає менш стійкою при низькій температурі. Через це зчеплення з дорогою погіршується і машину може "заносити". Така гума може лопнути під час поїздки, що створить небезпечну ситуацію на дорозі.

Коли міняти гуму на зимову в Україні у 2021 році

У законі не встановлена обов'язкова дата зміни шин. Для переходу на зимову гуму водіям потрібно орієнтуватися на погоду. Міняти шини потрібно тоді, коли температура повітря протягом декількох днів не буде перевищувати +5...+ 7 градусів.

У жовтні таких холодних періодів не очікується. Тому міняти гуму українцям рекомендується на початку або в середині листопада. Міняти потрібно всі чотири шини відразу.

Зимові шини можуть зношуватися при занадто високій температурі, якщо "перевзутися" занадто рано. Однак зношення буде істотним при температурі від +20 градусів, що майже не буває в жовтні.

Коли міняти шини на зимові / фото ua.depositphotos.com

Коли міняти гуму на зимову за Законом України

В Україні діють штрафи за водіння машини в несправному стані, включаючи шини не по сезону. Згідно ст. 121 КУпАП і ПДР (п. 31.4.5), штраф можна отримати якщо:

висота протектора шини менше допустимої (1,6 мм для авто до 3,5 тонни, 1 мм для авто більше 3,5 тонни, 2 мм для автобусів, 0,8 мм для мотобайків);

на гумі є тріщини і пошкодження;

розмір, індекс навантаження і тип покришок не відповідають повній спорядженій масі автомобіля;

на одній осі автомобіля встановлені шини різної конструкції;

на окремих осях використовуються шини з шипами і без.

Зверніть увагу, що в різних країнах можуть бути встановлені інші вимоги до сезонності шин.